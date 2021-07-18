Макрон поздравил французского режиссёра по случаю награждения в Каннах

Президент Франции Эммануэль Макрон поздравил режиссёра Джулию Дюкорно в связи с успехом её киноленты «Титан» на Каннском фестивале.

Поздравление он опубликовал в своём аккаунте в Twitter.

«Мои поздравления Джулии Дюкорно, получившей «Золотую пальмовую ветвь» на Каннском кинофестивале», — написал Макрон.

По мнению государственного лидера, в Каннах наградили французское кино за дерзость и самобытность.

Церемония закрытия Каннского фестиваля состоялась в субботу, 17 июля. Помимо Дюкорно «Золотую пальмовую ветвь» получил также итальянский кинорежиссёр Марко Беллоккьо.

Гран-при Каннского фестиваля были удостоены две картины — «Купе номер шесть» финского режиссёра Юхо Куосманена и «Герой» иранца Асгара Фархади.

Всего в программе кинофестиваля в этом году участвовали 24 картины.