Макрон поздравил французского режиссёра по случаю награждения в Каннах
Поздравление он опубликовал в своём аккаунте в Twitter.
«Мои поздравления Джулии Дюкорно, получившей «Золотую пальмовую ветвь» на Каннском кинофестивале», — написал Макрон.
По мнению государственного лидера, в Каннах наградили французское кино за дерзость и самобытность.
Церемония закрытия Каннского фестиваля состоялась в субботу, 17 июля. Помимо Дюкорно «Золотую пальмовую ветвь» получил также итальянский кинорежиссёр Марко Беллоккьо.
Гран-при Каннского фестиваля были удостоены две картины — «Купе номер шесть» финского режиссёра Юхо Куосманена и «Герой» иранца Асгара Фархади.
Всего в программе кинофестиваля в этом году участвовали 24 картины.