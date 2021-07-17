Объявлены награды Каннского кинофестиваля

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Во французском Канне объявили награды 74-го Каннского кинофестиваля.
Объявлены награды Каннского кинофестиваля
  • © Reuters

Французский режиссёр и сценарист Джулия Дюкорно была удостоена главной награды — «Золотой пальмовой ветви» — за фильм «Титан».

Гран-при Каннского фестиваля получили две картины — «Купе номер шесть» финского режиссёра Юхо Куосманена и «Герой» иранца Асгара Фархади.

Лучшим режиссёром признан француз Леос Каракс, представивший мюзикл «Аннетт».

Приз за лучший сценарий присуждён японскому режиссёру Рюсукэ Хамагути за картину «Сядь за руль моей машины».

Приз за лучшую мужскую роль на Каннском кинофестивале получил американский актёр Калеб Лэндри Джонс, сыгравший в фильме «Нитрам».

Норвежская актриса Ренате Рейнсве получила приз за лучшую женскую роль за фильм «Худший человек на свете».

Итальянский кинорежиссёр Марко Беллоккьо удостоен почётной «Золотой пальмовой ветви». 

В основной программе Каннского кинофестиваля в этом году участвовали 24 картины, в том числе фильм российского режиссёра Кирилла Серебренникова «Петровы в гриппе». Оператор фильма «Петровы в гриппе» Владислав Опельянц получил премию Высшей технической комиссии кинофестиваля.

Ранее сообщалось, что российский режиссёр Кира Коваленко с фильмом «Разжимая кулаки» получила Гран-при конкурса авторского кино «Особый взгляд» Каннского кинофестиваля.

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