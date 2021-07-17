Мамонова похоронили в подмосковном городе Верее

Музыканта и актёра Петра Мамонова похоронили на Центральном кладбище в Верее Московской области.

Как сообщает РИА Новости, проститься с ним пришли близкие, коллеги, поклонники и местные жители.

После окончания погребения близкие и поклонники Мамонова не расходились, ещё около получаса стояли у могилы артиста. Среди них и вдова Мамонова — Ольга, которая поблагодарила присутствующих.

Ранее в Донском монастыре состоялось отпевание и прощание с актёром.

Мамонов, которого госпитализировали с коронавирусом, скончался 15 июля в возрасте 70 лет.

Коллеги и близкие вспоминают Петра Мамонова. Им он запомнился как талантливый, неповторимый и чрезвычайно плодотворный артист и удивительный человек — философ, добрый и отзывчивый друг и интересный собеседник.

Лидер группы ДДТ Юрий Шевчук в беседе с ФАН прокомментировал смерть артиста.