Мамонова похоронили в подмосковном городе Верее
- РИА Новости
Как сообщает РИА Новости, проститься с ним пришли близкие, коллеги, поклонники и местные жители.
После окончания погребения близкие и поклонники Мамонова не расходились, ещё около получаса стояли у могилы артиста. Среди них и вдова Мамонова — Ольга, которая поблагодарила присутствующих.
Ранее в Донском монастыре состоялось отпевание и прощание с актёром.
Мамонов, которого госпитализировали с коронавирусом, скончался 15 июля в возрасте 70 лет.
Коллеги и близкие вспоминают Петра Мамонова. Им он запомнился как талантливый, неповторимый и чрезвычайно плодотворный артист и удивительный человек — философ, добрый и отзывчивый друг и интересный собеседник.
Лидер группы ДДТ Юрий Шевчук в беседе с ФАН прокомментировал смерть артиста.