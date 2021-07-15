«До конца не понятый и не оценённый»: коллеги и близкие вспоминают Петра Мамонова

На 71-м году жизни от коронавирусной инфекции скончался советский и российский музыкант и актёр Пётр Мамонов. Соболезнования в связи со смертью Мамонова выражают его друзья и коллеги. Им он запомнился как талантливый, неповторимый и чрезвычайно плодотворный артист и удивительный человек — философ, добрый и отзывчивый друг и интересный собеседник. По мнению коллег Мамонова, его смерть знаменовала уход целой эпохи и стала огромной потерей для отечественной рок-музыки.

В четверг, 15 июля, в возрасте 70 лет скончался советский и российский музыкант и актёр, солист и один из основателей рок-группы «Звуки Му» Пётр Мамонов. Более двух недель назад он был госпитализирован с коронавирусной инфекцией.

Соболезнования близким артиста выражают его друзья и коллеги.

Российский актёр театра и кино, музыкант Денис Бургазлиев рассказал в беседе с RT, что известие о смерти Мамонова потрясло его, несмотря на то что он старался быть готовым к любым новостям.

«Хотя последние дни были очень сложными и мы вроде как готовились к любому исходу, надежда нас не покидала. Когда пришло это известие, я был просто сражён. У меня нет слов. Я могу только принести свои соболезнование его супруге, семье и всем нам, с непоправимой потерей, которую мы все вместе понесли. Не стало замечательного человека с большой буквы, художника, гениального артиста и настоящего рок-музыканта. Больше таких, к сожалению, среди нас нет. Это невосполнимая утрата», — говорит Бургазлиев.

Режиссёр, сценарист и продюсер Павел Лунгин, с которым Мамонов неоднократно сотрудничал, отметил, что артист, на его взгляд, всегда был непонятым.

«Пётр был до конца не понятый и не оценённый. До конца, видимо, сам себя не понимал. Чувствую себя осиротевшим. Очень горько и больно», — признался Лунгин.

Актёр театра и кино Сергей Паршин рассказал в беседе с RT, что до знакомства с Петром Мамоновым интересовался его музыкой, а после личной встречи артист раскрылся перед ним с принципиально новой стороны.

«Я работал с ним в одной картине «Время печали ещё не пришло». До этого я знал его как музыканта, этот легендарный ансамбль «Звуки Му». Но во время съёмок он предстал передо мной совершенно другим человеком. Передо мной возник человек с такой жизненной биографией, со своей философией добра, любви и к Богу, и к ближнему, и к природе, и к профессии. После работы с ним в кино я очень часто его вспоминал. И если какая-то передача по телевидению с его участием, интервью, то я, конечно, всё бросал и смотрел», — отметил актёр.

Он подчеркнул, что Мамонов был ему «близок по восприятию мира и жизни».

«И поэтому потеря эта — невосполнима. Таких людей, как Пётр Николаевич, очень и очень мало. Он был настоящим человеком. Я скорблю вместе со всеми и приношу свои соболезнования его семье. Вечная память. Я его буду помнить всегда, пока хожу, пока живу, пока дышу», — сказал Сергей Паршин.

Актёру Семёну Стругачёву Пётр Мамонов запомнился умным и порядочным человеком.

«Это был замечательный, вдумчивый, умнейший философ жизни, которого можно было сидеть и слушать часами открыв рот. Он был порядочным и духовно богатым. Конечно, безумно жалко. Для меня это большая трагедия. Я всегда завидовал таким людям, как он. Это хорошая зависть, это есть к чему стремиться. Очень-очень жаль», — заявил артист.

Своими воспоминаниями о Петре Мамонове поделился и актёр Сергей Газаров. Артистам случалось работать вместе. Газаров отзывается о коллеге как об отзывчивом и добром собеседнике.

«Мы больше даже общались, чем работали вместе. Но если как-то пробовать суммировать всё вместе, то этот человек для меня был, при всей его брутальности и неординарности, чрезвычайно простым, очень мягким, добрым, очень отзывчивым. Он мог разговаривать с тобой по какому-то ерундовому вопросу, но мог как-то исчерпывающе его… Не отделаться одной-двумя фразами, а вот как-то соучастие его было очень заметным, на самом деле. Как партнёр я уже не говорю о том, какой он великолепный», — цитирует артиста телеканал «360».

Сергей Газаров добавил, что Пётр Мамонов мог бы многое успеть в жизни, поскольку «чрезвычайно плодотворный был человек, который из ничего сотворял звуки, мысли, идеи».

Музыкант, вокалист группы «АукцЫон» Олег Гаркуша в беседе с телеканалом «Звезда» вспомнил о своём знакомстве и дальнейшем общении с Мамоновым.

«Конечно, очень печально, что не стало Петра Николаевича Мамонова. Мы с ним познакомились где-то в середине 1980-х годов, когда приезжали в рок-лабораторию на фестиваль. И потом чуть позже, в 1989-м, ездили во Францию на фестиваль — мы, «Звуки Му» и группа «Кино». Было здорово и весело. И, конечно, когда он приезжал к нам в Питер, я ходил на его спектакли: обнимались, целовались, разговаривали. Жалко, что такого прекрасного, гениального человека больше нет», — сказал музыкант.

Генеральный директор «Мосфильма» Карен Шахназаров отметил, что не был лично знаком с Мамоновым и не интересовался его музыкальным творчеством, однако признал, что тот был выдающимся актёром.

«Актёр он был действительно великолепный, те образы, которые он создал в картинах Павла Лунгина «Остров» и «Царь», — конечно, это потрясающие актёрские работы. Конечно, очень-очень жаль», — цитирует Карена Шахназарова Газета.ru.

Режиссёр Александр Молочников также в беседе с изданием заявил, что Пётр Мамонов был неповторимым артистом, интересным не только своей творческой деятельностью, но и личностью.

«Он создал свой мир в искусстве. Думаю, он прожил интересную, ни на кого не похожую жизнь. Лично для меня Мамонов остался панком до своих последних дней. Его профессия называется Пётр Мамонов. Он не музыкант, не артист, все эти профессии меньше, чем он сам. Мамонов работал самим собой — и других коллег у него нет», — сказал кинематографист.

По мнению музыканта Сергея Рыженко, смерть Мамонова стала огромной потерей для российского рока и ознаменовала конец эпохи.

«Целая эпоха ушла. Человек, который смог изменить свою жизнь, таких, в общем-то, единицы, смог радикально поменять свою судьбу, а при этом максимально реализоваться. Это невосполнимая утрата в нашей рок-музыке, и, конечно, он был артист с большой буквы и совершенно удивительный человек. Грустно», — сказал Рыженко в беседе с РЕН ТВ.

Пётр Мамонов родился в Москве 14 апреля 1951 года в семье инженера и переводчицы. Его актёрские способности проявлялись ещё в детстве, однако тогда воспринимались как хулиганство. Из-за этого будущего артиста неоднократно выгоняли из школы.

В юности Пётр Мамонов начал писать стихи. В середине 1960-х он собрал группу «Экспресс», выступавшую на школьных мероприятиях. Сперва артист не стремился делать музыку своей профессией. Он учился на редакторском факультете и некоторое время работал печатником. Также Мамонов занимался переводческой деятельностью.

В 1983 году Пётр Мамонов основал группу «Звуки Му». Выступления артистов представляли собой необычное шоу в том числе благодаря энергичному и экстравагантному вокалисту. Коллектив сначала пел на квартирниках, однако быстро прославился и стал участвовать в рок-концертах.

Примерно в то же время Пётр Мамонов дебютировал как актёр. Одной из его первых работ стала роль в фильме Рашида Нугманова «Игла», где также снимался Виктор Цой. С тех пор артист время от времени появлялся на экранах.

Одной из самых заметных его киноработ стала роль старца Анатолия в драматической ленте Павла Лунгина «Остров». За неё Пётр Мамонов был удостоен премий «Золотой орёл», «Ника» и «Жорж». Его фильмография включает такие картины, как «Царь», «Такси-блюз», «Пыль», «Шапито-шоу».

С начала 1990-х Пётр Мамонов играл в Московском драматическом театре имени Станиславского, где сам поставил ряд спектаклей. Среди них — «Полковнику никто не пишет», «Лысый брюнет», «Есть ли жизнь на Марсе», «Дед Пётр и зайцы».