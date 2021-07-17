МЧС предупредило о неблагоприятных метеорологических явлениях в Москве

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МЧС России по Москве опубликовало экстренное предупреждение о неблагоприятных метеорологических явлениях в столице.
МЧС предупредило о неблагоприятных метеорологических явлениях в Москве
  • РИА Новости

На сайте ведомства говорится, что, «по прогнозам синоптиков Росгидромет, в ближайшие час-два с сохранением до конца суток 17 июля местами по городу Москве ожидается гроза, ливневый дождь, при грозе шквалистое усиление ветра с порывами 12—17 м/с».

Ранее ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Михаил Леус рассказал о погоде в Москве в субботу, 17 июля.

Климатолог, старший научный сотрудник Института водных проблем РАН Нина Зайцева в беседе с НСН оценила изменения климата в России.

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