Синоптик рассказал о погоде в Москве в субботу

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Ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Михаил Леус рассказал о погоде в Москве в субботу, 17 июля.
Синоптик рассказал о погоде в Москве в субботу
  • РИА Новости

«Переменная облачность, во второй половине дня местами возможны кратковременные дожди, в отдельных районах ливневого характера, с грозами, местами не исключен град», — цитирует РИА Новости Леуса.

Он сообщил, что «максимальная температура воздуха плюс 30-32, в Подмосковье плюс 28-33».

«Сегодня в Москве десятый день подряд с температурой выше плюс 30», — заявил синоптик.

Ранее климатолог, старший научный сотрудник Института водных проблем РАН Нина Зайцева в беседе с НСН оценила изменения климата в России.

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