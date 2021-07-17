Синоптик рассказал о погоде в Москве в субботу
- РИА Новости
«Переменная облачность, во второй половине дня местами возможны кратковременные дожди, в отдельных районах ливневого характера, с грозами, местами не исключен град», — цитирует РИА Новости Леуса.
Он сообщил, что «максимальная температура воздуха плюс 30-32, в Подмосковье плюс 28-33».
«Сегодня в Москве десятый день подряд с температурой выше плюс 30», — заявил синоптик.
Ранее климатолог, старший научный сотрудник Института водных проблем РАН Нина Зайцева в беседе с НСН оценила изменения климата в России.