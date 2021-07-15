Метеоролог рассказал, когда будет переход к более прохладной погоде

Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов в беседе с RT прокомментировал погодное явление в Мытищах и добавил, что в ближайшее время не стоит ожидать спада жары.

«То, что было зафиксировано на видео в Мытищах, — это не смерч, это смерчеобразное облако, оно не достигло земли и не достигло той степени, в которой оно представляет опасность», — заявил метеоролог.

По его словам, жаркая погода не закончилась.

«После прохождения грозового облака температура понизилась с +31 °С до +21…+22 °С, но завтра с утра жара возьмёт своё, потому что пока на высотах царит блокирующий антициклон и это разрушение блокирующего антициклона идёт пока медленно. У нас вплоть до конца выходных именно такая ситуация будет сохраняться: с утра жарит солнце, а после обеда дождь и относительная прохлада», — уточнил Шувалов.

Как он утверждает, кардинальная перестройка, переход к более прохладной погоде и днём и ночью, ожидается с 19 июля.

«Нужно быть готовыми к тому, что подобного рода грозовая облачность может преподносить сюрпризы в виде града, шквалов, порывами до 25 м/с, интенсивных осадков, но локально, не по всей средней полосе. Местами будут выпадать сильные осадки, где-то 1—2 мм, а где-то до четверти-трети месячной нормы», — отметил синоптик.

Метеоролог не исключил вероятность того, что в каком-либо районе средней полосы можно будет увидеть смерч.

Ранее главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова заявила, что погодное явление в Мытищах, названное «пыльным дьяволом», не было смерчем.