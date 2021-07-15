Синоптик объяснила появление «пыльного дьявола» в Мытищах

Главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова заявила, что погодное явление в Мытищах, названное «пыльным дьяволом», не было смерчем.

«Я не согласна, что это был смерч. Смерч имеет большие размеры и большую разрушительную силу», — цитирует «Вечерняя Москва» Позднякову.

Она отметила, что такие вихри возникают под кучевым облаком над разогретой поверхностью земли.

По её словам, подобные пыльные столбы обычно образуются в полях либо на окраине.

Руководитель пресс-службы городского округа Оксана Посаженникова отметила в беседе с «Радио 1», что звонков с сообщениями о жертвах и разрушениях пока не поступало.

Ранее власти Москвы призвали москвичей быть внимательными на улице из-за прогнозируемой непогоды.