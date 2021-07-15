В Крыму в выходные ожидается аномальная жара

Синоптики предупредили об ожидающейся в Крыму аномальной жаре.

Как пишет «Крыминформ», сообщение крымского Гидрометцентра опубликовано на сайте МЧС республики.

«16—20 июля в Крыму ожидается аномально жаркая погода со среднесуточной температурой воздуха на семь градусов выше климатической нормы», — сообщили в МЧС.

Температура в Крыму поднимется до +36 °С, а в начале следующей недели — до +38 °С.

Ранее синоптик, ведущий метеоролог Гидрометцентра Михаил Милославский в беседе с Nation News рассказал, с чем связана аномально жаркая погода на территории России в июне.