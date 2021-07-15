Учёный не исключил увеличения в будущем периодов аномальной жары

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Кандидат физико-математических наук, старший научный сотрудник Института физики атмосферы им. А.М. Обухова РАН Александр Чернокульский назвал причину аномальной жары в России и сделал прогноз по изменению климата в будущем.
Учёный не исключил увеличения в будущем периодов аномальной жары
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В беседе с «Известиями» специалист отметил, что затяжные периоды зноя в июне и июле — результат блокирующих антициклонов, которые теперь будут возникать всё чаще из-за изменения климата, поскольку в Арктике стало теплеть несколько быстрее, чем на экваторе.

Установившуюся в России жару учёный назвал событием редким, ненормальным и необычным и сделал прогноз на будущее.

«Температура в любом случае будет расти: лето будет более жарким, межсезонье и зимы будут становиться теплее, чем было в XX веке. Кондиционеры превратятся в обязательный атрибут любой квартиры. Их наличие особенно важно ночью, поскольку в такой ситуации, как сейчас в Москве, люди не успевают отдохнуть от жары — ведь температура не падает до комфортных отметок и в тёмное время суток. Такие аномально жаркие периоды будут учащаться и удлиняться», — отметил специалист.

Ранее врач Ирина Добрецова в беседе с Newinform дала советы по защите от перегрева в жару.

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