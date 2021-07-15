Учёный посоветовал не оставаться в Москве в жару
- © РИА Новости / Алексей Майшев
«Наша сердечно-сосудистая система, как и любая система организма, рассчитана на функционирование в довольно узких пределах. Причём наиболее опасно бьёт по здоровью населения именно повышенная температура в ночное время — когда организм генетически приспособлен к релаксации», — цитирует РИА Новости Константинова.
Он рассказал о таком термине, как «тропическая ночь», когда в ночное время температура остаётся выше +20 °C.
Также существует параметр «максимально безопасная температура засыпания».
По его словам, традиция уезжать на дачу летними вечерами является обоснованной.
Ранее врач-дерматолог, косметолог Татьяна Егорова рассказала, что частое мытьё под душем в жаркую погоду может привести к сухости кожи.