Синоптик рассказала, когда ожидается снижение температуры в Москве

Короткая ссылка
Ангелина Шурпина
Главный специалист Метеобюро Москвы Татьяна Позднякова рассказала в беседе с RT о том, какая погода ожидается в ближайшие дни в столичном регионе.
Синоптик рассказала, когда ожидается снижение температуры в Москве
  • © РИА Новости / Алексей Майшев

«Снижения температуры мы ждём начиная с 20 июля. То есть до 20 июля погода неустойчивая и ещё жаркая, +28…+33 °C по региону и +31…+33 °C в столице. Начиная с 19 июля мы ждём прохождения холодного атмосферного фронта, и начиная с 20 июля температура воздуха понизится. То есть всё равно температура воздуха будет выше климатической нормы, но только на 2—3 °C. И мы ожидаем, что наиболее интенсивные дожди будут именно 19 и 20 июля», — рассказала Позднякова.

Ранее Роспотребнадзор рекомендовал обращать внимание на особенности детского организма для профилактики перегрева в жаркую погоду.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить