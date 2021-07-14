Синоптик рассказала, когда ожидается снижение температуры в Москве

Главный специалист Метеобюро Москвы Татьяна Позднякова рассказала в беседе с RT о том, какая погода ожидается в ближайшие дни в столичном регионе.

«Снижения температуры мы ждём начиная с 20 июля. То есть до 20 июля погода неустойчивая и ещё жаркая, +28…+33 °C по региону и +31…+33 °C в столице. Начиная с 19 июля мы ждём прохождения холодного атмосферного фронта, и начиная с 20 июля температура воздуха понизится. То есть всё равно температура воздуха будет выше климатической нормы, но только на 2—3 °C. И мы ожидаем, что наиболее интенсивные дожди будут именно 19 и 20 июля», — рассказала Позднякова.

Ранее Роспотребнадзор рекомендовал обращать внимание на особенности детского организма для профилактики перегрева в жаркую погоду.