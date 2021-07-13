Метеоролог рассказал о температурном рекорде в Москве

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Анастасия Белоусова
Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов в беседе с RT рассказал о температурном рекорде в Москве.
Метеоролог рассказал о температурном рекорде в Москве
  • Reuters
  • © Evgenia Novozhenina

«Он состоялся. Это случилось где-то в районе 15 часов дня. Но при этом хочу сказать, что это самое низкое значение суточного рекорда максимальной температуры для второй десятидневки июля для Москвы. Все остальные рекорды — 1951, 2010 года – они существенно выше. Да, мы можем кричать про себя и гордиться, что мы сегодня преодолели этот рубеж 32,4 °С, который держался с 13 июля 1936 года, но пока мы значительно уступаем июню месяцу этого года», — рассказал Шувалов.

Он добавил, что в июне было установлено четыре рекорда, включая «рекорд месяца».

«Плюс там температура выше 33 °С была пять дней подряд. Сейчас только один раз столбики термометра перепрыгнули через 33 °С», — уточнил метеоролог.

По его словам, в дальнейшем в Москве ожидается постепенное понижение температуры.

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