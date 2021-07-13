Жители Москвы смогут увидеть ночные зарницы

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Ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, что москвичи в среду, 14 июля, смогут увидеть в небе ночные зарницы — мгновенные вспышки света на горизонте при отдалённой грозе.
Жители Москвы смогут увидеть ночные зарницы
  • РИА Новости

Тишковец рассказал, что во второй половине среды, 14 июля, жители и гости Москвы смогут увидеть сухие грозы и ночные зарницы.

«Сухая гроза — это гроза, которая наблюдается без осадков или при минимальном их количестве... при высокой температуре выше +30 °C и низкой относительной влажности воздуха», — пояснил синоптик в беседе с РИА Новости.

Он также предупредил, что молнии в подобных условиях часто становятся причиной крупных пожаров.

Ранее синоптики рассказали о 30-градусной жаре в Москве всю неделю.

Климатолог, старший научный сотрудник Института водных проблем РАН Нина Зайцева в беседе с НСН оценила изменения климата в России.

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