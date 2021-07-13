Жители Москвы смогут увидеть ночные зарницы
- РИА Новости
Тишковец рассказал, что во второй половине среды, 14 июля, жители и гости Москвы смогут увидеть сухие грозы и ночные зарницы.
«Сухая гроза — это гроза, которая наблюдается без осадков или при минимальном их количестве... при высокой температуре выше +30 °C и низкой относительной влажности воздуха», — пояснил синоптик в беседе с РИА Новости.
Он также предупредил, что молнии в подобных условиях часто становятся причиной крупных пожаров.
Ранее синоптики рассказали о 30-градусной жаре в Москве всю неделю.
Климатолог, старший научный сотрудник Института водных проблем РАН Нина Зайцева в беседе с НСН оценила изменения климата в России.