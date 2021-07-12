Синоптики рассказали о 30-градусной жаре в Москве всю неделю

Главный специалист Метеобюро Москвы Татьяна Позднякова в беседе с RT рассказала, когда может измениться погода в Москве.

«Ожидать резкой смены характера погоды на этой неделе не стоит. У нас всю неделю сохранится жаркая погода с дневной температурой выше +30 °C. Минимальная температура будет в утренние часы в Москве около +20 °C », — рассказала Позднякова.

Она добавила, что в начале недели в столице будет преобладать «штилевая погода».

«Кардинальная смена погоды с точки зрения и усиления ветра, и кратковременных дождей, скорее всего, произойдёт днём в субботу», — заключила синоптик.

В Москве «оранжевый» уровень погодной опасности продлён до 19:00 понедельника, 12 июля.