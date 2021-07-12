Синоптики рассказали о 30-градусной жаре в Москве всю неделю

Короткая ссылка
Анастасия Белоусова
Главный специалист Метеобюро Москвы Татьяна Позднякова в беседе с RT рассказала, когда может измениться погода в Москве.
Синоптики рассказали о 30-градусной жаре в Москве всю неделю
  • РИА Новости

«Ожидать резкой смены характера погоды на этой неделе не стоит. У нас всю неделю сохранится жаркая погода с дневной температурой выше +30 °C. Минимальная температура будет в утренние часы в Москве около +20 °C », — рассказала Позднякова.

Она добавила, что в начале недели в столице будет преобладать «штилевая погода».

«Кардинальная смена погоды с точки зрения и усиления ветра, и кратковременных дождей, скорее всего, произойдёт днём в субботу», — заключила синоптик.

В Москве «оранжевый» уровень погодной опасности продлён до 19:00 понедельника, 12 июля.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить