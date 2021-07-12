«Оранжевый» уровень погодной опасности в Москве продлён до 12 июля

В Москве «оранжевый» уровень погодной опасности продлён до 19:00 понедельника, 12 июля.

«Аномально жаркая погода, температура выше нормы на 7°C и более», — говорится в прогностической карте на сайте Гидрометцентра России.

«Оранжевый» уровень означает, что погода потенциально опасна, существует вероятность стихийных бедствий.

По данным синоптиков, сильная жара без осадков и ветра продержится в Москве и Подмосковье до 18 июля.

Гидрометцентр 8 июля объявил в Москве «оранжевый» уровень погодной опасности из-за очень высокой температуры.