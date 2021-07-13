Жена Мамонова рассказала, что её муж остаётся в крайне тяжёлом состоянии

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Супруга актёра и музыканта Петра Мамонова Ольга рассказала RT, что её муж по-прежнему находится в крайне тяжёлом состоянии.
Жена Мамонова рассказала, что её муж остаётся в крайне тяжёлом состоянии
  • © РИА Новости / Михаил Воскресенский

Она рассказала, что врачи пытались наладить Мамонову самостоятельное дыхание.

«Частичное ИВЛ хотели наладить, но вчера с утра всё сняли — и опять в медикаментозный сон и полное ИВЛ. Не получилось у них это собственное дыхание. Теперь неизвестно, чего и как дальше», — рассказала Ольга Мамонова.

1 июля стало известно, что Мамонов попал в реанимацию с коронавирусом, его подключили к аппарату ИВЛ.

12 июля Ольга Мамонова сообщила, что её муж не может выйти из комы, хотя «препараты все отменили уже как четверо суток».

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