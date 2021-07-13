Из-за жары в Москве и Подмосковье объявлен «оранжевый» уровень погодной опасности, следует из данных прогностической карты на сайте Гидрометцентра.

«Оранжевый — погода опасна. Имеется вероятность стихийных бедствий, нанесения ущерба... Очень высокая температура. Аномально-жаркая погода, температура выше нормы на 7 и более градусов», — говорится в сообщении.

Во вторник, 13 июля, в Москве ожидается до +34 °С с небольшой облачностью.

По словам ведущего сотрудника центра погоды «Фобос» Евгения Тишковца, к 17 июля в регион прорвётся атмосферный фронт и принесёт ливни с грозами, температура понизится до +25...+30 °С.