В Москве и Подмосковье объявлен «оранжевый» уровень погодной опасности

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Из-за жары в Москве и Подмосковье объявлен «оранжевый» уровень погодной опасности, следует из данных прогностической карты на сайте Гидрометцентра.
В Москве и Подмосковье объявлен «оранжевый» уровень погодной опасности
  • РИА Новости

«Оранжевый — погода опасна. Имеется вероятность стихийных бедствий, нанесения ущерба... Очень высокая температура. Аномально-жаркая погода, температура выше нормы на 7 и более градусов», — говорится в сообщении.

Во вторник, 13 июля, в Москве ожидается до +34 °С с небольшой облачностью.

По словам ведущего сотрудника центра погоды «Фобос» Евгения Тишковца, к 17 июля в регион прорвётся атмосферный фронт и принесёт ливни с грозами, температура понизится до +25...+30 °С. 

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