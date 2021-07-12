Синоптик рассказал о приходе последнего фронта экстремальной жары в Москву

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Ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал о приходе последнего фронта экстремальной жары в Москву.
Синоптик рассказал о приходе последнего фронта экстремальной жары в Москву
  • © Илья Питалев
  • РИА Новости

«Сегодня из-за затока полярного воздуха через часть Европейской России к нам подкачал относительно прохладный воздух, жара на пару градусов снизилась по отношению к предыдущему дню. Мы обошлись без рекордов. Но завтра и послезавтра в Москве будут побиты два рекорда. Завтра и послезавтра ожидается +32...+34 °С в Москве, +30...+35 °С по области. Эти два дня — последний фронт экстремальной жары», — рассказал он РИА Новости.

По его словам, 13 и 14 июля будет малооблачно, много солнца, однако уже с 15-го числа в городе начнут появляться башни грозовых облаков, местами это будут сухие грозы, местами короткие дожди. При этом температура останется около +30 °С.

«К субботе прорвётся атмосферный фронт и принесёт нормальные освежающие ливни с грозами, температура понизится до +25...+30 °С. Из зоны экстремальной жары мы выйдем до комфортных показателей», — добавил синоптик.

Ранее врач кандидат медицинских наук Ирина Добрецова в беседе с ФАН дала рекомендации по мерам безопасности в жаркую погоду.

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