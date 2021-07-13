В Иркутской области горит лес на площади 10 тысяч гектаров

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Лес горит на территории около 10 тыс. га в северных районах Иркутской области, сообщают в правительстве региона.
В Иркутской области горит лес на площади 10 тысяч гектаров
  • РИА Новости

«В действующем состоянии в лесном фонде на утро 13 июля перешло 15 пожаров. Восемь из них — в Катангском районе, по два в Киренском и Усть-Илимском районе, по одному в Бодайбинском, Мамско-Чуйском и Чунском районах. Общая площадь этих возгораний — 7706,5 га», — говорится в официальном сообщении.

Как отмечается, локализованными остаются восемь ранее зарегистрированных пожаров. Общая площадь этих очагов — 1977,5 га.

Согласно данным властей, с начала пожароопасного сезона в регионе было зафиксировано 293 лесных пожара на общей площади 82 923,2 га. 

В Якутии ранее для ликвидации стихии привлекли дополнительные силы, в том числе пожарную авиацию. По состоянию на 12 июля в республике уже выгорел лес площадью более 1 млн га. 

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