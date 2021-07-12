В ряде российских регионов продолжится жара
В Поволжье ожидаются периодические ливни и грозы.
В Центральной России во второй половине недели появятся локальные очаги грозовых облаков. Большую часть времени будет сухо, солнечно и очень жарко: +30…+35°С.
На Урале вследствие быстрого чередования атмосферных фронтов погода прогнозируется неустойчивой и прохладной, с температурой на 4-5 °С холоднее, чем обычно.
Похолодание доберётся до юга Сибири. На фоне частых дождей температура понизится с +25…+30 °С до +20…+25 °С.
На берегах Байкала к середине недели температура снизится до +18…+23 °С. Однако ближе к выходным вновь потеплеет до +23…+28 °С.
В Якутии вновь начнёт усиливаться жара, к концу недели до +25…30 °С.
На юге Дальнего Востока будет жарко: +27…+32 °С, вместе с тем ожидаются частые дожди, что в совокупности даст духоту.
В Северо-Западном регионе продолжится жаркая погода, до +28 …+33 °С. Возможны краткие ливни.
В Москве сохранится аномальная жара до +29…+34 °С, без дождей.
Ранее синоптики предупредили москвичей об аномальной жаре.