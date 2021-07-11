Метеоролог рассказал о похолодании в ряде российских регионов

В Западной Сибири и на Урале на следующей неделе ожидается резкое понижение температуры воздуха, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«Резкое понижение температуры воздуха на 15-16 °С ожидается на следующей неделе на юге Западной Сибири, ниже климатической нормы на 3-5 °С будет также на Урале», — передаёт ТАСС заявление метеоролога.

Он добавил, что в Омске в воскресенье, 11 июля, и в понедельник, 12 июля, будет около +30 °С, а во вторник, 13 июля, температура снизится до +23 °С. В среду, 14 июля, и в четверг, 15 июля, температура опустится до +14 °С.

Вильфанд также отметил, что на следующей неделе в Екатеринбурге максимальная температура воздуха днем составит +21 ... +24 °С.

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