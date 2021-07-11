Метеоролог рассказал о похолодании в ряде российских регионов

Короткая ссылка
В Западной Сибири и на Урале на следующей неделе ожидается резкое понижение температуры воздуха, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«Резкое понижение температуры воздуха на 15-16 °С ожидается на следующей неделе на юге Западной Сибири, ниже климатической нормы на 3-5 °С будет также на Урале», — передаёт ТАСС заявление метеоролога.

Он добавил, что в Омске в воскресенье, 11 июля, и в понедельник, 12 июля, будет около +30 °С, а во вторник, 13 июля, температура снизится до +23 °С. В среду, 14 июля, и в четверг, 15 июля, температура опустится до +14 °С.

Вильфанд также отметил, что на следующей неделе в Екатеринбурге максимальная температура воздуха днем составит +21 ... +24 °С.

Ранее ведущий метеоролог Gismeteo Леонид Старков рассказал о погоде в регионах России.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить