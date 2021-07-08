Метеоролог рассказал о погоде в регионах России

Ведущий метеоролог Gismeteo Леонид Старков рассказал о погоде в регионах России.

В беседе с Nation News он заявил, что в Санкт-Петербург, несмотря на жару, придут ливни и грозы.

«На смену очень высокой температуре и жаркой погоде приходят ливневые дожди и грозы, при этом температура незначительно уменьшится, повысится духота. Ливневые дожди в отдельных районах и в отдельные периоды могут быть сильными и даже очень сильными», — сообщил эксперт.

В Центральной России, наоборот, осадков не ожидается.

В Москве вновь прогнозируется высокая температура — до +35 °С. Будет маловетрено и малооблачно.

Жара до +30 °С возможна и на юге страны.

«Сильные ливневые дожди на юге России сделали паузу. Они с меньшим охватом территории и с меньшей интенсивностью продолжатся только в горных районах. На побережьях, степной и равнинной территориях погода будет преимущественно сухой и очень тёплой с температурой до +30 °С и немного выше», — отметил Старков.

На Урале прогнозируется холодная погода, днём не выше +13...+15 °С.

Понижение температуры и дожди, добавил эксперт, ожидаются в Якутии и Заполярье из-за пониженного атмосферного давления.

Ранее URA.RU сообщало, что МЧС предупредило о риске лесных пожаров в Тюменской области из-за жары.