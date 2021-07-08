МЧС предупредило о риске лесных пожаров в Тюменской области из-за жары

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В управлении МЧС России по Тюменской области отметили, что возвращение в регион жаркой погоды может повлиять на ситуацию с лесными пожарами в некоторых районах. В ближайшие дни на территории области ожидается +29 °С.
МЧС предупредило о риске лесных пожаров в Тюменской области из-за жары
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Об этом сообщает URA.RU.

«8, 9 и 10 июля на территории Тюменской области ожидается повышение температуры воздуха до +29 °С в дневное время. В ночные часы температура воздуха будет опускаться до +15 °С», — уточняется на официальном сайте Росгидрометцентра.

В Главном управлении МЧС России по Тюменской области, в свою очередь, отметили, что такие погодные условия могут повлиять на возникновение лесных пожаров на юге Тюменской области — в Ишимском, Бердюжском, Сладковском, Исетском и Ярковском муниципальных районах.

Как ранее сообщал «Новый Севастополь», на территории Севастопольского региона ввели особый противопожарный режим.

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