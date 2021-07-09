Чурикова поделилась воспоминаниями о Меньшове

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Актриса Инна Чурикова поделилась воспоминаниями о режиссёре и актёре Владимире Меньшове.
Чурикова поделилась воспоминаниями о Меньшове
  • РИА Новости

«Он замечательный режиссёр, снимал картины и с юмором, и с какой-то своей, индивидуальной придумкой. Я с ним работала — работник он замечательный. Я, знаете, очень горюю: это настоящий режиссёр, настоящий и честный мужчина, естественный, с чувством юмора», — цитирует Чурикову Nation News.

По её словам, Меньшов в работе был очень внимательным и требовательным.

Ранее художественный руководитель Малого театра, народный артист России Юрий Соломин в беседе с ФАН выразил соболезнования в связи со смертью Меньшова.

Владимир Меньшов скончался на 82-м году жизни от последствий коронавируса.

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