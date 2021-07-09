Джордж Мартин спродюсирует сериал по книгам Тони Хиллермана «Тёмные ветра»

Американский писатель, автор цикла романов «Песнь льда и пламени» Джордж Мартин выступит одним из продюсеров экранизации книг Тони Хиллермана «Тёмные ветра» (Dark Winds).

Действие проекта, который описывается как психологический триллер, разворачивается в 1970-х годах. Как сообщает THR, в центре повествования — два полицейских, представители народа навахо. В первом сезоне герои будут расследовать дело о двойном убийстве. В процессе полицейские столкнутся с собственным непростым прошлым, а их убеждения окажутся под сомнением.

«Тони Хиллерман был одним из великих авторов — это знает каждый любитель детективных историй... Он написал множество удивительных книг, и мы мечтаем адаптировать как можно больше из них», — рассказал Джордж Мартин.

Писатель также отметил, что кинематографисты стараются привлечь к участию в работе над сериалом представителей народа навахо и других индейцев.

Помимо Мартина, в числе продюсеров проекта заявлены Роберт Редфорд, Грэм Роланд, Винс Джерардис и Зан Маккларнон, который также исполнит роль Липхорна. Партнёром Маккларнона по съёмочной площадке станет актёр Кайова Гордон, которому досталась роль Чи. Режиссёром пилотного эпизода выступит Крис Эйр.

Сериал будет сниматься в штате Нью-Мексико, в том числе на территории резервации навахо.

Ожидается, что в первом сезоне будет шесть эпизодов. Премьера запланирована на 2022 год.

Ранее стало известно, что Мартин работает над театральной постановкой по «Игре престолов».