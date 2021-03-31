Джордж Мартин работает над театральной постановкой по «Игре престолов»

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Писатель Джордж Мартин занимается подготовкой театральной постановки по мотивам «Игры престолов», премьера спектакля может состояться уже в 2023 году, пишет The Hollywood Reporter.
Джордж Мартин работает над театральной постановкой по «Игре престолов»
  • © Home Box Office (HBO)

В описании пьесы утверждается, что представление «впервые перенесёт зрителей за кулисы знаменательного события, которое ранее было окутано тайной».

Постановка с участием знаковых и известных персонажей сериала «расскажет историю о любви, мести, безумии и опасностях, связанных с пророчеством».

Спектакль могут представить на Бродвее, в Великобритании и Австралии, действие будет разворачиваться вокруг турнира в Харренхолле, который состоялся за 16 лет до событий в «Игре престолов».

Осенью 2019 года телеканал HBO сообщил, что снимет приквел к «Игре престолов». Приквел будет называться House of the Dragon («Дом дракона»).

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