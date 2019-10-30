HBO анонсировал приквел к «Игре престолов»

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Телеканал HBO сообщил, что снимет приквел к «Игре престолов». Приквел будет называться House of the Dragon («Дом дракона»).

Об этом сообщается на официальной странице сериала «Игра престолов» в Twitter.

Как сообщает CNN действия приквела будут разворачиваться за 300 лет до «Игры престолов», в нём будет рассказываться об истории дома Таргариенов.

Отмечается, что за основу сериала будет взят цикл книг «Песнь льда и пламени» Джорджа Мартина.

В конце мая Мартин в своём блоге сообщил, что «Ветра зимы» — предпоследняя часть саги «Песнь льда и пламени» — будет закончена к лету 2020 года.

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