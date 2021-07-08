Синоптики рассказали, сколько в Москве продержится «парниковый котёл»

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Мощный антициклон, который синоптики называют «парниковым котлом», продержится в Москве порядка 12 дней. Всё это время будет преобладать жаркая и сухая погода.
Синоптики рассказали, сколько в Москве продержится «парниковый котёл»
  • globallookpress.com
  • © Konstantin Kokoshki

«Гигантский блокирующий антициклон, который в метеорологии иногда называют «парниковым котлом», установился во всей толще тропосферы и... будет держаться до 12 дней», — приводит портал «Метеовести» сообщение центра погоды «Фобос».

По данным центра, во второй половине июля осадки вернутся в Москву, но месячная норма по количеству дождей будет выполнена только на 50%.

«Июль-2021 впишет себя в метеоисторию как один из самых засушливых за последние 55 лет», — сообщили в центре.

Ранее руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов в беседе с RT прокомментировал прогноз о жаркой погоде в Москве.

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