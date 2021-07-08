Метеоролог прокомментировал прогноз о жаркой погоде в Москве

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Анастасия Белоусова
Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов в беседе с RT прокомментировал прогноз о жаркой погоде в Москве.
Метеоролог прокомментировал прогноз о жаркой погоде в Москве
  • РИА Новости

По словам метеоролога, вся вторая десятидневка июля будет жаркой. 

«Дневные температуры больше +30 °С, но не выше +33...+34 °С, так что особых рекордов ждать не приходится. Только 13 июля (там не очень высокий рекорд) может быть суточный рекорд побит. Ночные температуры в пригородах, скажем так, — +18...+20 °С, а в самом центре — +25 °С жары. Это не жара, конечно, но это и не прохлада. Какое-то внимание нужно уделить и ночным температурам, потому что ночные температуры, особенно в центре, просто зашкаливают. Они не очень благоприятны для гипертоников», — подчеркнул Шувалов.

Ранее Гидрометцентр предупредил о сильной жаре в Москве до 13 июля.

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