Метеоролог прокомментировал прогноз о жаркой погоде в Москве

Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов в беседе с RT прокомментировал прогноз о жаркой погоде в Москве.

По словам метеоролога, вся вторая десятидневка июля будет жаркой.

«Дневные температуры больше +30 °С, но не выше +33...+34 °С, так что особых рекордов ждать не приходится. Только 13 июля (там не очень высокий рекорд) может быть суточный рекорд побит. Ночные температуры в пригородах, скажем так, — +18...+20 °С, а в самом центре — +25 °С жары. Это не жара, конечно, но это и не прохлада. Какое-то внимание нужно уделить и ночным температурам, потому что ночные температуры, особенно в центре, просто зашкаливают. Они не очень благоприятны для гипертоников», — подчеркнул Шувалов.

Ранее Гидрометцентр предупредил о сильной жаре в Москве до 13 июля.