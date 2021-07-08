Синоптики предупредили о жаре и грозах в Татарстане в выходные

Синоптики рассказали о погоде в Татарстане в ближайшие дни.

Об этом сообщает «Реальное время» со ссылкой на сайт регионального Гидрометцентра.

В субботу, 10 июля, днём и вечером ожидаются кратковременные дожди с грозами, локально возможен град. При грозах возможны порывы ветра до 15—20 м/с.

Ночью — +15...+20 °С, днём — +28…+33 °С.

В воскресенье, 11 июля, ночью местами будут грозовые дожди, ожидаются град и сильный ветер при грозе. Температура воздуха составит +14...+19 °С.

Днём без осадков, +24...+29 °С.

Ранее URA.RU сообщало, что МЧС предупредило о риске лесных пожаров в Тюменской области из-за жары.