Представитель МакSим рассказала о её состоянии

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Представитель певицы МакSим (Марины Максимовой) Яна Богушевская рассказала о текущем состоянии певицы.
Представитель МакSим рассказала о её состоянии
  • © РИА Новости / Екатерина Чеснокова

«Пока что Марина по-прежнему находится в стабильно тяжёлом состоянии и в медикаментозном сне, о прогнозах рано говорить», — сказала она «Газете.Ru».

Тему с духовником певицы, который посещал её в госпитале, она комментировать отказалась.

«Про духовника — без комментариев», — сказала Богушевская.

МакSим была госпитализирована 17 июня с пневмонией.

Несколько дней спустя певицу подключили к аппарату ИВЛ и ввели в искусственную кому. В сознание она пока не приходила.

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