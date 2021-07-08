Представитель МакSим рассказала о её состоянии
- © РИА Новости / Екатерина Чеснокова
«Пока что Марина по-прежнему находится в стабильно тяжёлом состоянии и в медикаментозном сне, о прогнозах рано говорить», — сказала она «Газете.Ru».
Тему с духовником певицы, который посещал её в госпитале, она комментировать отказалась.
«Про духовника — без комментариев», — сказала Богушевская.
МакSим была госпитализирована 17 июня с пневмонией.
Несколько дней спустя певицу подключили к аппарату ИВЛ и ввели в искусственную кому. В сознание она пока не приходила.