Ученики Меньшова посетили церемонию прощания с режиссёром

На церемонию прощания с народным артистом РСФСР, режиссёром Владимиром Меньшовым, которая состоялась 8 июля в Центральном доме кинематографистов в Москве, пришли его многочисленные ученики.

В беседе с телеканалом «360» они поделились воспоминаниями о своём педагоге.

«Я у него учился, закончил. Для всех Владимир Валентинович разный... Мы поступили молодыми, он был для нас добрым дедушкой», — рассказал актёр Иван Щеглов.

Собравшиеся отзывались о Меньшове как о добром, отзывчивом человеке и требовательном учителе.

«Владимир Валентинович был нашим мастером, учителем, отцом, очень много нам дал. Поэтому мы здесь», — сказал на церемонии прощания с артистом ещё один студент Владимира Меньшова.

Ранее продюсер и актёр Сергей Жигунов в беседе с Nation News прокомментировал сообщение о смерти Меньшова.

Владимир Меньшов скончался на 82-м году жизни из-за последствий коронавирусной инфекции.