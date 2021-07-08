Ученики Меньшова посетили церемонию прощания с режиссёром
В беседе с телеканалом «360» они поделились воспоминаниями о своём педагоге.
«Я у него учился, закончил. Для всех Владимир Валентинович разный... Мы поступили молодыми, он был для нас добрым дедушкой», — рассказал актёр Иван Щеглов.
Собравшиеся отзывались о Меньшове как о добром, отзывчивом человеке и требовательном учителе.
«Владимир Валентинович был нашим мастером, учителем, отцом, очень много нам дал. Поэтому мы здесь», — сказал на церемонии прощания с артистом ещё один студент Владимира Меньшова.
Ранее продюсер и актёр Сергей Жигунов в беседе с Nation News прокомментировал сообщение о смерти Меньшова.
Владимир Меньшов скончался на 82-м году жизни из-за последствий коронавирусной инфекции.