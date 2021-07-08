Умер народный артист России Михаил Глуз
- РИА Новости
«Сегодня пришло печальное известие — не стало композитора, народного артиста России Михаила Глуза. Ему было 69 лет. В сентябре он должен был отметить юбилей», — говорится на сайте театра «Ленком».
Отмечается, что о месте и времени прощания с Михаилом Глузом будет известно позже.
5 июля стало известно, что Владимир Меньшов скончался на 82-м году жизни из-за последствий коронавирусной инфекции.
Актриса и режиссёр Светлана Дружинина в беседе с ФАН назвала Меньшова очень талантливым, честным и порядочным человеком.