Умер народный артист России Михаил Глуз

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Народный артист России, композитор Михаил Глуз умер в возрасте 69 лет.
Умер народный артист России Михаил Глуз
  • РИА Новости

«Сегодня пришло печальное известие — не стало композитора, народного артиста России Михаила Глуза. Ему было 69 лет. В сентябре он должен был отметить юбилей», — говорится на сайте театра «Ленком».

Отмечается, что о месте и времени прощания с Михаилом Глузом будет известно позже.

5 июля стало известно, что Владимир Меньшов скончался на 82-м году жизни из-за последствий коронавирусной инфекции.

Актриса и режиссёр Светлана Дружинина в беседе с ФАН назвала Меньшова очень талантливым, честным и порядочным человеком.

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