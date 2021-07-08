Олешко рассказал о своей благодарности Меньшову

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В московском Доме кино 8 июля прошла церемония прощания с актёром и режиссёром Владимиром Меньшовым. Актёр театра и кино Александр Олешко выступил с прощальным словом.
Олешко рассказал о своей благодарности Меньшову
  • © РИА Новости / Илья Питалев

Об этом сообщает телеканал «Звезда».

«Конечно, для такого человека хотелось бы у Бога попросить дополнительные десятилетия, двадцатилетия, тридцатилетия жизни, чтобы они держали страну, потому что он — совесть, он её опора. А сегодня мы ему говорим бесконечное спасибо. Те, кто с ним работал, те, кто его знал, не знал. Я ему благодарен. И за общение, и за поддержку, и за его творческое наследие. Бесконечное спасибо», — сказал Олешко.

Ранее композитор фильма «Москва слезам не верит», автор-исполнитель, заслуженный деятель искусств России Сергей Никитин в беседе с URA.RU также выразил соболезнования в связи со смертью Меньшова.

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