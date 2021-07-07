Спасатели предупредили о высокой пожароопасности в Волгоградской области

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Спасатели предупредили о высокой пожароопасности с 8 по 10 июля в Волгоградской области.
Спасатели предупредили о высокой пожароопасности в Волгоградской области
  • © РИА Новости / ФБУ «Авиалесоохрана»

Об этом сообщает novostivolgograda.ru.

В регионе установится пятый класс горимости леса, особенно сложная ситуация ожидается в Руднянском и Жирновском районах, а также в других муниципалитетах на северо-востоке и юге.

Сотрудники областного МЧС напомнили о правилах поведения в период действия особого противопожарного режима. В частности, запрещено посещать леса, заезжать в них на транспортных средствах. Также под запретом разведение костров.

Режим действует в регионе с 18 мая.

Ранее URA.RU сообщало, что, согласно прогнозу Гидрометцентра по Челябинской области, аномальная жара вернётся в регион на несколько дней.

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