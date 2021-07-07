Синоптики прогнозируют жару в Челябинской области в конце недели

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Согласно прогнозу Гидрометцентра по Челябинской области, аномальная жара вернётся в регион на несколько дней.
Синоптики прогнозируют жару в Челябинской области в конце недели
  • © РИА Новости / Павел Лисицын

Об этом сообщает URA.RU.

В четверг, 8 июля, температура в регионе поднимется до +29 °С.

На фоне этого ожидаются ливни с порывами ветра до 15 м/с.

9 июля жара достигнет +32 °С в целом по области и +30 °С в самом Челябинске, предупреждают синоптики областного ЦГМС.

Дожди разной степени интенсивности будут идти по всему Южному Уралу, но не затронут его столицу.

Как ранее сообщал сайт «Реальное время», в Казани был зафиксирован температурный рекорд.

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