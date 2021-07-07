Синоптики прогнозируют жару в Челябинской области в конце недели
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Об этом сообщает URA.RU.
В четверг, 8 июля, температура в регионе поднимется до +29 °С.
На фоне этого ожидаются ливни с порывами ветра до 15 м/с.
9 июля жара достигнет +32 °С в целом по области и +30 °С в самом Челябинске, предупреждают синоптики областного ЦГМС.
Дожди разной степени интенсивности будут идти по всему Южному Уралу, но не затронут его столицу.
Как ранее сообщал сайт «Реальное время», в Казани был зафиксирован температурный рекорд.