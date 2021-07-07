Актриса Тельпухова поделилась воспоминаниями о работе с актёрами старой школы

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Актриса Юлия Тельпухова поделилась воспоминаниями о работе с актёрами старой школы.
Актриса Тельпухова поделилась воспоминаниями о работе с актёрами старой школы
  • © kino-teatr.ru

«Я снималась с Валерием Сергеевичем Золотухиным. Мы работали мало в кадре, хотя я играла его дочь в картине «Смерть шпионам!». Но мы с ним много общались за кадром. И Золотухин мне постоянно рассказывал что-то интересное», — заявила она в беседе с интернет-изданием argumenti.ru.

По её словам, в «Двух судьбах» она снималась с Анатолием Равиковичем, который рассказывал ей о «Покровских воротах», о том, что Михаил Козаков был очень строгим режиссёром.

«Обычно артисты этого не любят, сопротивляются, ругаются. Но в результате режиссёрский талант Козакова так проявился, что сейчас мы все знаем и любим Анатолия Равиковича именно за роль Хоботова. Хотя, как он мне рассказывал, это была роль абсолютно «на сопротивлении», — отметила Тельпухова.

Как добавила актриса, с тех пор она считает, что режиссёрам иногда нужно доверять больше, чем себе.

Ранее заслуженный артист России Владимир Долинский в беседе с Nation News рассказал о новых проектах.

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