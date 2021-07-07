В Подмосковье сообщили о неблагоприятных метеоусловиях

Неблагоприятные метеоусловия ожидаются в ближайшие часы в Московской области, сообщили в региональном Минэкологии.

Об этом пишет сайт «Подмосковье сегодня».

Предупреждение действует с 18:00 среды, 7 июля, до 12:00 вторника, 13 июля, в Мытищах, Щёлкове, Электростали, Клину, Подольске, Серпухове, Коломне, Воскресенске и Дзержинском.

«Объявляются неблагоприятные метеоусловия для рассеивания вредных примесей I степени опасности», — отметили в ведомстве.

Как уточняется, предприятия в этих муниципалитетах должны сократить выбросы загрязняющих веществ в атмосферу.

Как ранее сообщал «Новый Севастополь», на территории Севастопольского региона ввели особый противопожарный режим.