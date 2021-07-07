В Москве 7 июля ожидается до +29 °С

В Москве в среду, 7 июля, ожидается до +29 °С. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России.

globallookpress.com

© Konstantin Kokoshkin

По данным синоптиков, температура воздуха в Москве будет в пределах +26...+28 °С. Ожидается небольшая облачность, без осадков. Ветер восточный, 2—7 м/с. Ранее в Гидрометцентре рассказали о погоде в столичном регионе в июле.