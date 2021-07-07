В Москве 7 июля ожидается до +29 °С

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В Москве в среду, 7 июля, ожидается до +29 °С. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России.
В Москве 7 июля ожидается до +29 °С
  • globallookpress.com
  • © Konstantin Kokoshkin

По данным синоптиков, температура воздуха в Москве будет в пределах +26...+28 °С.

Ожидается небольшая облачность, без осадков.

Ветер восточный, 2—7 м/с.

Ранее в Гидрометцентре рассказали о погоде в столичном регионе в июле.

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