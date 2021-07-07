В Москве 7 июля ожидается до +29 °С
В Москве в среду, 7 июля, ожидается до +29 °С. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России.
- globallookpress.com
- © Konstantin Kokoshkin
По данным синоптиков, температура воздуха в Москве будет в пределах +26...+28 °С.
Ожидается небольшая облачность, без осадков.
Ветер восточный, 2—7 м/с.
Ранее в Гидрометцентре рассказали о погоде в столичном регионе в июле.
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