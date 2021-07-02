В Гидрометцентре рассказали о погоде в столичном регионе в июле

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Главный специалист Гидрометцентра Марина Макарова рассказала о погоде в столичном регионе в июле.
В Гидрометцентре рассказали о погоде в столичном регионе в июле
  • © РИА Новости / Алексей Филиппов

«Июль у нас по климату — самый жаркий месяц в году, так что не стоит удивляться, что температура повышается. Это связано с тем, что мы будем находиться под влиянием антициклона. Он будет расположен севернее Москвы, о чём напомнит северо-восточный ветер», — заявила она в беседе с «Радио 1».

По её словам, ожидается плавное повышение температуры.

Как отметила Макарова, следующая неделя начнётся с +25…27 °C в Москве и с +21...+28 °С в Подмосковье.

«Такие показания термометров превысят норму примерно на 2,5 °C. Затем температура продолжит повышаться. 6 июля уже прогнозируют +24…29 °C, 7 июля +26…31 °C. В четверг и пятницу — тоже сухо и жарко. Максимальная температура +28…33 °C», — отметила эксперт.

Ранее URA.RU сообщало, что в Пермском крае рекордная жара сменится похолоданием.

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