В Пермском крае рекордная жара сменится похолоданием
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- РИА Новости
Об этом пишет URA.RU.
Изменение погоды связано с прохождением малоподвижного холодного атмосферного фронта.
«3 и 4 июля под влиянием местного циклона ожидается облачная погода с прояснениями, временами с дождями и преобладающей температурой воздуха в ночные часы +15...+18 °С, в дневные — +21...+26 °С. В дальнейшем интенсивность осадков будет ослабевать, температурный фон — понижаться», — говорится в сообщении.
Самым холодным днём, по прогнозам синоптиков, станет 5 июля. Температура воздуха в это день будет в пределах +15...+20 °С, что на 2—3 градуса ниже климатической нормы.
Как ранее сообщал сайт «Реальное время», в Казани зафиксирован новый температурный рекорд.