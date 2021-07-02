В Пермском крае рекордная жара сменится похолоданием

По сообщениям Пермского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (ЦГМС), в крае ожидается похолодание.

Об этом пишет URA.RU.

Изменение погоды связано с прохождением малоподвижного холодного атмосферного фронта.

«3 и 4 июля под влиянием местного циклона ожидается облачная погода с прояснениями, временами с дождями и преобладающей температурой воздуха в ночные часы +15...+18 °С, в дневные — +21...+26 °С. В дальнейшем интенсивность осадков будет ослабевать, температурный фон — понижаться», — говорится в сообщении.

Самым холодным днём, по прогнозам синоптиков, станет 5 июля. Температура воздуха в это день будет в пределах +15...+20 °С, что на 2—3 градуса ниже климатической нормы.

Как ранее сообщал сайт «Реальное время», в Казани зафиксирован новый температурный рекорд.