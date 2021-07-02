В Пермском крае рекордная жара сменится похолоданием

Короткая ссылка
По сообщениям Пермского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (ЦГМС), в крае ожидается похолодание.
В Пермском крае рекордная жара сменится похолоданием
  • © Илья Питалев
  • РИА Новости

Об этом пишет URA.RU.

Изменение погоды связано с прохождением малоподвижного холодного атмосферного фронта.

«3 и 4 июля под влиянием местного циклона ожидается облачная погода с прояснениями, временами с дождями и преобладающей температурой воздуха в ночные часы +15...+18 °С, в дневные — +21...+26 °С. В дальнейшем интенсивность осадков будет ослабевать, температурный фон — понижаться», — говорится в сообщении.

Самым холодным днём, по прогнозам синоптиков, станет 5 июля. Температура воздуха в это день будет в пределах +15...+20 °С, что на 2—3 градуса ниже климатической нормы.

Как ранее сообщал сайт «Реальное время», в Казани зафиксирован новый температурный рекорд.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить