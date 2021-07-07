Синоптики прогнозируют жаркую погоду в ряде регионов России
«Где будет аномально тёплая погода в ближайшие дни, так это в Ненецком автономном округе и в Мурманской области с 7 по 11 июля. Там температура будет до 30-34 градусов», — цитирует ТАСС Вильфанда.
По его словам, значительные климатические аномалии также ожидают Якутию, где воздух будет прогреваться до 31 градуса в ближайшие пять дней.
В регионах Центрального федерального округа температура будет выше климатической нормы на 7-8 градусов.
Ранее сообщалось, что в Ленинградской области в период с 7 по 9 июля установятся экстремально высокие температуры.