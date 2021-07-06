МЧС Ленобласти предупредило об аномальной жаре

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В Ленинградской области в период с 7 по 9 июля установятся экстремально высокие температуры. Региональное МЧС предупреждает жителей об аномальной жаре.
МЧС Ленобласти предупредило об аномальной жаре
  • Reuters

Об этом говорится на официальном сайте ГУ МЧС по Ленинградской области в разделе оперативной информации.

«В период с 7 по 9 июля 2021 года в Санкт-Петербурге и Ленинградской области ожидается аномально жаркая погода с отклонением среднесуточной температуры воздуха от климатической нормы на 7—10 °С», — утверждают спасатели.

Как пишет kp.ru, температура воздуха поднимется до +32 °С, 9 июля ожидаются кратковременные дожди и грозы.

Управление МЧС России по Санкт-Петербургу ранее предупредило горожан о возвращении аномальной жары.

Также сайт «Реальное время» сообщал, что в Казани был зафиксирован новый температурный рекорд.

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