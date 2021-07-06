Юрий Маликов рассказал о причинах успеха ансамбля «Самоцветы»

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Основатель ансамбля «Самоцветы» Юрий Маликов рассказал о причинах успеха коллектива.
Юрий Маликов рассказал о причинах успеха ансамбля «Самоцветы»
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«В первую очередь это жанр — жанр ВИА. Конец 1960-х — это расцвет в мире музыки The Beatles и The Rolling Stones. Два таких эталона — битломания и рок-н-ролльная тема», — заявил он в беседе с ФАН.

По его словам, звук гитар настолько нравился молодёжи, что в 1970-е это перешло в повальное увлечение.

«Жанр ВИА в сочетании с советской песней в свежих аранжировках стал культурным, народным достоянием. Потом это стало искусством массовым. ВИА стремительно развивался в России потому, что его у нас не было», — отметил Маликов.

Он добавил, что отличительная особенность, за которую любят «Самоцветы», заключается в теплоте, душевности и романтичности.

Ранее певица Аида Ведищева в беседе с газетой «Известия» рассказала, как начинала карьеру.

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