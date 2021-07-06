Ветеринар рассказала о работе зоомагазинов и клиник в пандемию

Врач-ветеринар Екатерина Пономаренко рассказала о работе зоомагазинов и клиник в пандемию.

«Что интересно, за несколько месяцев я услышала десятки историй о том, как животные появлялись в той или иной семье. Многие рассказывали, что завели котёнка или щенка в разгар режима самоизоляции. Среди хозяев есть и семьи с детками, и одинокие люди», — заявила она в беседе с ФБА «Экономика сегодня».

По её мнению, спрос рождает предложение, а высокий спрос приводит к росту цен.

«Не могу сказать, что услуги сильно подорожали, но разница действительно есть», — отметила Пономаренко.

Как добавила эксперт, радует, что в моду вошло ответственное отношение к домашним питомцам. Новый контекст оказал влияние на покупательское поведение и эмоциональную связь между владельцами и животными. Для многих питомцы стали реальными членами семьи, заключила Пономаренко.

Ранее ветеринар и президент Российской ассоциации любителей домашних животных Электрон Дементьев в беседе с Inforeactor рассказал, каким домашним животным необходима помощь владельцев в жару.