МЧС предупредило о ветре и сильных ливнях в Крыму
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«По данным Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, днём и до конца суток 6 июля, в течение суток 7 июля в Крыму ожидаются сильные ливни, грозы, местами крупный град, шквал 20—25 м/с», — заявили в МЧС.
В ведомстве призвали воздержаться от выхода на набережные, в море и горно-лесистую местность.
Также в МЧС предупредили о вероятности возникновения происшествий в акваториях Чёрного, Азовского морей и Керченского пролива.
Ранее сообщалось, что одна женщина погибла в крымском селе Куйбышеве в Бахчисарайском районе из-за опасной погоды, ещё одна была госпитализирована.