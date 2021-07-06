МЧС предупредило о ветре и сильных ливнях в Крыму

ГУ МЧС по Крыму предупредило о прогнозируемом синоптиками ветре до 25 м/c и сильных ливнях. Об этом говорится в сообщении на сайте ведомства.

«По данным Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, днём и до конца суток 6 июля, в течение суток 7 июля в Крыму ожидаются сильные ливни, грозы, местами крупный град, шквал 20—25 м/с», — заявили в МЧС.

В ведомстве призвали воздержаться от выхода на набережные, в море и горно-лесистую местность.

Также в МЧС предупредили о вероятности возникновения происшествий в акваториях Чёрного, Азовского морей и Керченского пролива.

Ранее сообщалось, что одна женщина погибла в крымском селе Куйбышеве в Бахчисарайском районе из-за опасной погоды, ещё одна была госпитализирована.