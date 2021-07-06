В России за сутки ликвидировали 97 лесных пожаров

В России лесопожарные службы за сутки потушили 97 природных пожаров на площади более восьми тыс. га. Об этом сообщили в Авиалесоохране.

«За прошедшие сутки, 5 июля, в России ликвидировано 97 лесных пожаров на площади 8 768 га», — цитирует ТАСС сообщение.

Отмечается, что наиболее сложная ситуация с пожарами наблюдается в Якутии, где зафиксировано 163 пожара на площади 397 089 га.

Ранее стало известно, что отряд пожарных из Авиалесоохраны прибыл на Чукотку для помощи в борьбе с лесными пожарами.

Ранее климатолог, старший научный сотрудник Института водных проблем РАН Нина Зайцева в беседе с НСН оценила изменения климата в России.