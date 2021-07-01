Специалисты Авиалесоохраны прибыли на Чукотку для борьбы с лесными пожарами

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Отряд пожарных из Авиалесоохраны прибыл на Чукотку для помощи в борьбе с лесными пожарами. Об этом сообщили в региональном правительстве.
Специалисты Авиалесоохраны прибыли на Чукотку для борьбы с лесными пожарами
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«В регион для тушения пожаров прибыл отряд из 12 авиапожарных федерального резерва ФБУ «Авиалесоохрана». Решение было принято на заседании КЧС и ПБ Федерального агентства лесного хозяйства на основании обращения правительства Чукотского автономного округа», — говорится в сообщении.

Отмечается, что основными причинами возгораний в регионе остаются аномально жаркая и сухая погода и грозы.

Ранее стало известно, что к полуночи четверга, 1 июля, на территории России действовало 228 лесных пожаров на площади 228 274 га, которые активно тушили.

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