Дмитрий Харатьян поделился воспоминаниями о Владимире Меньшове

Актёр Дмитрий Харатьян поделился воспоминаниями о режиссёре Владимире Меньшове.

«Владимир Валентинович — судьбоносный человек в моей жизни. Я его всегда называл «создателем» — он создал мне жизнь в творчестве, в кино, в профессии. В 16 лет, когда я пришёл на студию «Мосфильм», он в меня поверил, увидел, распознал нечто, чего я сам в себе ещё не знал. И утвердил на главную роль в фильме «Розыгрыш», — заявил он в беседе с телеканалом «Звезда».

По его словам, это был дебют и для него, и для Меньшова и с этого всё началось.

Как отметил Харатьян, каждый фильм режиссёра становился событием, явлением.

Также стало известно, что губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов выразил соболезнования в связи со смертью Меньшова, передаёт kp.ru.

«Владимир Валентинович оставил яркий след в истории отечественного и мирового кинематографа. Его замечательные, по-настоящему народные фильмы знают и любят миллионы людей. Картина «Москва слезам не верит» удостоилась международной премии «Оскар», — заявил Беглов.

По его словам, светлая память о Меньшове навсегда сохранится в сердцах людей.

Владимир Меньшов скончался на 82-м году жизни из-за последствий коронавирусной инфекции.